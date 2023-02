140 Aussteller am Samstag bei Berufemesse in Rietberg

Ausbildung? Studium? Oder vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Vor dieser Entscheidung stehen viele Schulabgänger - nicht nur in Rietberg.

Rietberg (gl) - Die Rietberger Berufemesse wirft bereits seit Wochen ihre Schatten voraus. Das Interesse an der Veranstaltung ist ungebrochen groß. Kein Wunder, gewährt sie doch umfangreiche Einblicke in die Berufswelt und gibt Infos aus erster Hand.

Informationsbörse lockt zum 18. Mal ins Schulzentrum

Am Samstag, 4. März, findet zum nunmehr 18. Mal die Berufemesse in Rietberg statt. Gemeinsam mit dem Gymnasium Nepomucenum Rietberg und der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule Rietberg lädt die Stadt Rietberg zu diesem kostenfreien Informationstag ins Schulzentrum am Torfweg ein.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Jugendlichen und Heranwachsenden. Mehr als 140 Unternehmen, Universitäten und Fachhochschulen sowie Vertreter aus Studium und Beruf bieten die Möglichkeit, Berufsbilder kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Das kostenfreie Angebot richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss anstreben, als auch an diejenigen mit dem Ziel Abitur beziehungsweise Fachhochschulreife.

Gesamtschul-Neubau dient erstmals als Präsentationsfläche

Für die Stadt Rietberg bereitet die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten die Berufemesse vor. Unterstützung leisten Lena Moor vom Gymnasium Nepomucenum und Bernd Berle von der städtischen Gesamtschule. Erstmals wird auch der Neubau der Gesamtschule als Präsentationsfläche genutzt. Auch draußen werden einige Aussteller anzutreffen sein.

Am Stand des Polstermöbelherstellers Cor konnten die Ausstellungsbesucher sogleich ihr Können unter Beweis stellen.Von 9 bis 14 Uhr erhalten Schülerinnen und Schüler an diesem Tag Informationen aus erster Hand von Universitäten und Fachhochschulen, von Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel und Finanzen, aus dem öffentlichen Dienst und der Bundeswehr sowie von Praktikern aus Studium und Beruf – alles unter einem Dach. Abgerundet wird das Angebot im Messebereich durch Informationsstände der Polizei und der Bundesagentur für Arbeit.

Eine stets aktuelle Liste der Aussteller gibt es im Internet unter www.berufe-messe.de. Der Besuch der Messe ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besuch auf der Messe richtig planen

Aufgrund der Fülle an Angeboten sollten Interessenten der Rietberger Berufemesse im Vorfeld ihren Besuch sorgfältig planen. Auf der Internetseite zur Veranstaltung hat die Stadt eine „Bedienungsanleitung“ zur Messe hinterlegt: Dieses Papier soll Lotse sein, es enthält die Übersicht über alle Angebote sowie auf der Rückseite einen Lageplan, der den Besuchern bei der Orientierung behilflich ist. Außerdem helfen Scouts auf dem Gelände gerne weiter.

Die Messe erstreckt sich auf das gesamte Schulzentrum Rietberg. Einbezogen werden unter anderem auch der Neubau der Gesamtschule sowie die Aula.

Praktiker gewähren Einblicke in ihren Arbeitsalltag

Vom Ausstellungsgeschehen abgetrennt sind die sogenannten „Meet & Talk“-Vortragsangebote. Im Klassenraum gewähren Berufspraktiker Einblick in ihre Arbeit und die Ausbildung.