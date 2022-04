15-Jähriger aus Rietberg-Bokel vermisst

Seit Ostersonntag wird ein 15-jähriger Junge aus Rietberg-Bokel vermisst. Nach Angaben der Familie hat der Junge sein Zuhause bereits in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags mit unbekanntem Ziel verlassen.

Der 15-jährige kann nach Auskunft der Polizei wie folgt beschrieben werden:

1,70 Meter groß

schlank

blonde Haare

olivgrüne Regenjacke

schwarze Wanderschuhe.

Seit Ostersonntag verschwunden

Er hat wahrscheinlich einen Schlafsack und ein schwarzes Trekkingrad bei sich. Sein Vater hat ihn am Karsamstag gegen 22 Uhr das letzte Mal gesehen. Gegen 4.30 Uhr am Ostersonntag stellte er dann fest, dass der 15-Jährige nicht mehr in seinem Zimmer war. Seitdem hat sich der Vermisste nicht mehr gemeldet, ein Handy hat er nicht dabei.

Die Polizei sucht mit hohem Kräfteaufwand nach dem Vermissten - auch über das NRW-Fahndungsportal. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle und der polizeiliche Notruf 110 entgegen.