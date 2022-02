19-Jähriger landet mit seinem Wagen vor einem Baum

Rietberg (ei) - Mit einem Mercedes C180 ist am frühen Samstagmorgen gegen 4.10 Uhr auf dem Torfweg in Höhe des Schulzentrums in Rietberg ein 19-jähriger Rietberger von der Straße abgekommen und mit der Limousine vor einen Baum geprallt. Der Fahranfänger wurde schwer verletzt.

Der Mercedesfahrer war aus Richtung Delbrücker Straße kommend in Richtung Westerwieher Straße unterwegs, als er in Höhe des Freibades in der langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte kurz hinter der Einmündung In den Teichwiesen frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde infolge der Kollision stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Da aus dem Motorraum des verunfallten Wagen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten gut ein Dutzend Feuerwehrleute des Löschzuges Rietberg ihren Schlaf unterbrechen.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro beziffert.Während der Unfallaufnahme wurde bei dem alleine im Fahrzeug befindlichen Rietberger Atemalkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine angeordnete Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen, sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der am Straßenbaum und am beteiligten Fahrzeug entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 8000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter 05241/8690 bei der Polizei Gütersloh.