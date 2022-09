22,2 Millionen für schnelles Internet in Rietberg

Der Bund stellt eine Förderung in Höhe von 11,1 Millionen Euro bereit, die Stadt schießt noch einmal die gleiche Summe dazu.

Rietberg (gl) - Noch immer gibt es zahlreiche unterversorgte Gebiete, in denen nicht alle Haushalte, Institutionen und Gewerbeeinheiten über schnelles Internet verfügen. Damit diese sogenannten weißen und grauen Flecken verschwinden, setzt sich der örtliche Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus (CDU) für eine breite digitale Offensive ein. Der Bund stellt dazu nun eine Förderung in Höhe von 11,1 Millionen Euro bereit, wie Brinkhaus mitteilt. Damit sollen unterversorgte Gebiete in allen sieben Rietberger Stadtteilen zeitnah einen Gigabit-Anschluss erhalten. Der Schwerpunkt liegt laut Mitteilung auf Bokel, Druffel und Westerwiehe. Insgesamt sollen demnach gut 1800 private Haushalte profitieren.

„Ich freue mich sehr über die Bundesförderungen für Rietberg und den ländlichen Bereich, denn gerade nach zweieinhalb Jahren Corona wissen wir alle, wie wichtig eine schnelle Internetleitung daheim ist. Ob für Homeoffice, Homeschooling oder den privaten Gebrauch – schnelles Internet muss flächendeckend verfügbar sein und gehört zur Grundversorgung“, wird Brinkhaus zitiert. Wie dem Schreiben weiter zu entnehmen ist, wird die Stadt Rietberg die gleich Summe nochmals aufbringen, sodass dann insgesamt 22,2 Millionen Euro in den Gigabit-Ausbau vor Ort investiert werden.