29-Jährige landet mit Auto im Graben

Rietberg-Varensell (ei) - Verletzt ins Krankenhaus musste am Freitagabend eine 29-Jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück, nachdem sie mit ihrem Auto von der Gütersloher Straße abgekommen war und in einen Graben fuhr. Sie sei von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden, sagte sie den Polizeibeamten vor Ort.

Totalschaden am Fahrzeug

Die Frau war auf der Gütersloher Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend in Richtung Varensell unterwegs, als es zwischen dem Golfplatz und dem Kreisverkehr zu dem Unfall kam. Der Wagen prallte noch vor einen Telefonmast und blieb schließlich im Graben liegen. Der Löschzug Neuenkirchen wurde alarmiert, um den Mast abzusägen. Beeinträchtigungen in der telefonischen Erreichbarkeit der Anwohner gab es ersten Erkenntnissen nach nicht. Ferner mussten die Feuerwehrleute die Straße reinigen. An dem silbernen Fiesta entstand vermutlich Totalschaden, der von den Beamten auf rund 7500 Euro taxiert wird. Der Wagen musste abgeschleppt werden, der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.