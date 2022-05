63-Jähriger bei Unfall in Rietberg schwer verletzt

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 63-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der Gütersloher Straße in Varensell. Der Mann wurde schwer verletzt.

Rietberg-Varensell (ei) - Schwer verletzt worden ist ein 63-jähriger Mercedesfahrer in der Nacht zu Sonntag um 23.09 Uhr als er mit seiner silbernen A-Klasse zwischen Kreisverkehr und Golfplatz nach links von der Gütersloher Straße abkam, einen Leitpfosten überfuhr und gegen einen Baum prallte.

Über die Gegenfahrbahn geraten

Der Rietberger war nach Angaben der Polizeibeamten an der Unfallstelle auf der L 782 in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als er mit den Fahrzeug kurz nach dem Passieren des Kreisverkehrs über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen geriet. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum und wurde zurück auf den Asphalt geschleudert, wo er schwer beschädigt quer zur Fahrbahn liegen blieb. Glücklicherweise erkannten andere Verkehrsteilnehmer das Hindernis rechtzeitig und konnten abbremsen. Die Besatzungen zweier Rettungswagen sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs aus Gütersloh versorgten den verletzten Autofahrer vor Ort, bevor er in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert wurde. Aufgrund zahlreicher Einsätze mussten Beamte der Polizeiwache Versmold, die bereits ihren Aufenthalt weiter in Richtung Kreisstadt verlegt hatten, das Unfallgeschehen aufnehmen. Sie sperrten die Landstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.