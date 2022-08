64-Jährige Rietbergerin lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der Gütersloher Straße unmittelbar vor dem Golfplatz in Varensell ereignet.

Rietberg-Varensell (ei) - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der Gütersloher Straße unmittelbar vor dem Golfplatz in Varensell ereignet. Dabei ist eine 64-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die Rietbergerin war in Richtung Gütersloh unterwegs, als ihr Ford Focus nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, anschließend zurückschleuderte und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im Graben liegenblieb. Die Frau musste nach einer ersten notärztlichen Untersuchung möglichst schnell aus dem Wrack gerettet werden. Dazu setzten die Feuerwehrleute – alarmiert waren die Löschzüge Neuenkirchen und Rietberg – unter anderem hydraulische Geräte ein.

Fast eine Stunde lang behandelt

Fast eine Stunde lang musste die Verletzte im Rettungswagen an der Unfallstelle behandelt werden, ehe sie mit dem Rettungshubschrauber in die Bielefelder Spezialklinik Gilead I geflogen wurde. Weil ihm die Fahrweise merkwürdig vorkam, hatte ein Zeuge kurz zuvor Kontakt zur Polizei aufgenommen. Noch während des Gesprächs mit den Ordnungshütern krachte es. Nun muss geklärt werden, ob die Frau beispielsweise gesundheitliche Probleme hatte.