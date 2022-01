77-Jähriger aus Rietberg mit Hubschrauber gesucht

Rietberg

(ssn) Gut ausgegangen ist am frühen Freitagmorgen die Suche nach einem 77-jährigen Bewohner einer Pflegeeinrichtung an der Stennerlandstraße in Rietberg. Letztlich lieferte das GPS-Signal der Tracking-Uhr des Seniors den entscheidenden Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.