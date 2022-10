Acht Verletzte bei zwei Unfällen in Rietberg

Gleich zweimal krachte es am Freitagabend in Rietberg. Insgesamt gab es acht Verletzte.

Rietberg-Neuenkirchen (ei) - Zwei schwere Unfälle in Neuenkirchen und Varensell haben am frühen Freitagabend den Verkehr im Norden der Stadt behinderte: Auf der Detmolder Straße forderte ein Frontalzusammenstoß sieben Verletzte, auf der Varenseller Straße wurde bei einem Überholvorgang eine Frau leicht verletzt.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Um 18.15 Uhr krachte es zunächst auf der Detmolder Straße, als der Fahrer eines Golf nach Polizeiangaben aus zunächst ungeklärter Ursache nach dem Durchfahren einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und kurz hinter dem Ortseingangsschild mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen stieß. Der 21-Jährige Golffahrer aus Rietberg war auf der Detmolder Straße aus Richtung Österwiehe kommend mit zwei Mitfahrern in Richtung Neuenkirchen unterwegs -darunter ein zweijähriges Mädchen. Ihm entgegen kam ein 35-Jähriger aus der Emsstadt in einer Mercedes Limousine der C-Klasse. In dem Mercedes saßen noch drei Mitfahrer. Den Angaben der Polizeibeamten an der Unfallstelle zufolge versuchte der Mercedesfahrer noch durch ein Ausweichmanöver, den Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Zunächst war der Löschzug Neuenkirchen zu einer Ölspur alarmiert worden, ferner zwei Rettungswagen und ein Notarzt aus Rheda-Wiedenbrück. Nach einer ersten Sichtung wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen, auf dem Parkplatz einer Supermarktes im Ortskern wurde ein Bereitstellungsraum eingerichtet. Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge der Hilfsorganisationen eilten zu der Unfallstelle, ferner der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

Sieben Verletzte im Krankenhaus

Die Verletzten wurden vor Ort behandelt, fünf später ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Personen begaben sich selber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und säuberten später die Fahrbahn, berichtete Neuenkirchens Löschzugführer Michael Schnatmann.

Rund zweieinhalb Stunden war die Straße voll gesperrt, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt.

L791 für eine Stunde gesperrt

Knapp zehn Minuten später krachte es auf der Varenseller Straße an der Stadtgrenze zu Verl. Die 20-Jährige Fahrerin eines Beetle aus Verl fuhr in Richtung Neuenkirchen, als sie etwa 300 Meter hinter der Stadtgrenze in Höhe der Straße Weihenfeld links in eine Zufahrt fahren wollte, um zu wenden. Zur gleichen Zeit wollte allerdings ein 73-Jähriger Verler mit seinem BMW den Beetle überholen. Der Senior fuhr in die linken Seite des VW, die junge Frau wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeibeamten sperrten die L791 für rund eine Stunde komplett, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird von den Polizeibeamten auf rund 14.000 Euro geschätzt.