Anwohner in Mastholte sorgen sich um Sicherheit

Rietberg-Mastholte (gl) - Anwohner der Brandstraße in Mastholte fordern die Stadtverwaltung dazu auf, zwischen der Alten Landstraße und dem Schützenheim Maßnahmen für eine wirkungsvolle Verkehrsberuhigung zu entwickeln, diese zeitnah umzusetzen und überdies die erlaubte Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu drosseln. Das Anliegen soll in der nächstmöglichen Sitzung des zuständigen politischen Fachausschusses auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Viele junge Familien an der Brandstraße

In den vergangenen Jahren seien Baulücken entlang der Brandstraße geschlossen worden, heißt es in der Begründung des Schreibens, das von Anwohner Christoph Montag unterzeichnet ist. Weitere Wohnbauprojekte im direkten Umfeld seien in Planung. „Die Brandstraße hat wieder viele junge Familien, entweder durch Zuzug oder durch nachwachsende Generationen“, stellen die Antragsteller fest. Das Problem aus ihrer Sicht: Die Verkehrsdichte ist schon heute hoch, bedingt etwa durch die Gewerbe- und Industrieanlagen im Südosten der Ortschaft und die Erschließung des Baugebiets „Benteler See“, aber auch durch den Touristenmagnet Mastholter See, für den die Brandstraße der Hauptzubringer sei, sowie durch die Tennis- und Fußballplätze mit ihren regelmäßigen Spielen. Viele Autofahrer würden derweil „viel zu schnell und in einem gefährdenden Maß über die Straße“ fahren, heißt es. Auch die bereits eingerichtete Mehrzweckspur für Fahrradfahrer auf dem innerörtlichen Teil der Brandstraße habe zu keinerlei Beruhigung der Verkehrssituation geführt. Da zahlreiche Fußgänger, Radfahrer und insbesondere auch Schulkinder die Brandstraße nutzen beziehungsweise queren müssen, fordern die Anwohner von der Stadt schnelle Abhilfe.

„Die lange Gerade zwischen Brandstraße/Am Sportplatz/Große Wiese und dem Schützenplatz animiert viele Kraftfahrzeugführer zu überhöhten Geschwindigkeiten. Die Biegung nach Osten, an der die Straße Auf dem Felde kreuzt, ist sehr scharf, eng und uneinsichtig, wird aber oft mit zu hoher Geschwindigkeit befahren“, nennen die Betroffenen Beispiele. Das führe regelmäßig zu gefährlichen Situation mit schneidendem Gegenverkehr. 2020 hatten Anwohner der innerörtlichen Brandstraße schon einmal einen Antrag bei der Stadt gestellt. Sie forderten Tempo 30, was jedoch von der Kommune abgelehnt wurde. „Als Begründung wurde angeführt, dass es sich bei der Brandstraße um eine Sammelstraße handelt und diese gemeinhin nicht als Tempo-30-Zonen vorgesehen sind“, ist dem neuerlichen Antrag zu entnehmen. Dieses Argument wollen die Anrainer jedoch nicht einfach so hinnehmen.