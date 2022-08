Ausbesserungsarbeiten an Straßen in Rietberg

Aktuell werden weitere Ausbesserungsarbeiten an einigen Rietberger Straßen durchgeführt. Mit der Maßnahme hatte die ausführende Firma Anfang Juli begonnen.

Rietberg (gl) - Aktuell werden weitere Ausbesserungsarbeiten an einigen Rietberger Straßen durchgeführt. Mit der Maßnahme hatte die ausführende Firma Anfang Juli begonnen. Dabei war an den betreffenden Stellen eine Splittschicht aufgetragen worden, um Risse und Abplatzungen zu versiegeln und so möglichen stärkeren Schäden zu einem späteren Zeitpunkt vorzubeugen.

Löcher gezielt ausgleichen

Wie die Stadt mitteilt, wird jetzt in mehrlagigen Bitumen- und Splittschichten händisch nachgearbeitet. So sollen gezielt und solider weitere Löcher ausgeglichen werden. Dies nennen die Fachleute Patchen. Damit ist gestern begonnen worden. Heute, Freitag, wird die Maßnahme in folgenden Bereichen weitergeführt:

- Rüschfeld im Bereich von Adlerweg bis Bussardweg.

- Am Sennebach zwischen Hausnummer 42 und 56.

- Bruchstraße im Bereich vom Torfweg bis zum Jüddeldamm.

- Heinrich-Kuper-Straße von der Delbrücker Straße bis zum Torfweg.

- Theresienstraße vom Wulfhorstweg bis Am Eichenhof.

- Merschhemkeweg im Bereich von der Umgehungsstraße bis zur Bresserstraße.

- Am Blanken von der Siemensstraße bis zur Katthagenstraße.

- Alter Kamp im Bereich von der Lippstädter Straße bis zur Katthagenstraße.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für zeitweilige Verkehrsbehinderungen sowie die temporäre Geschwindigkeitsreduzierung und bittet überdies darum, in den fraglichen Bereichen nicht zu parken, wie es weiter heißt.