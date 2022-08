Ausstellung im Kunsthaus Rietberg wird verlängert

Rietberg (gl) - Die aktuelle Schau im Kunsthaus Rietberg –Museum Wilfried Koch wird verlängert. Dort sind unter dem Titel „Das Meer und der Norden“ 67 Bilder von vier Künstlerinnen und Künstlern vereint, die das Maritime, die Küste und ein bisschen Urlaubsgefühl zum Thema haben. Letzter Ausstellungstag ist nun der 16. Oktober.

Schau stößt auf reges Interesse

Zunächst war vorgesehen, ab Ende August neue Exponate in den Räumen an der Emsstraße zu zeigen. Dies sei jedoch momentan nicht möglich, teilt die Stadt mit. Demnach soll die Folgeausstellung nun zu einem späteren Zeitpunkt beginnen. Bis dahin wird „Das Meer und der Norden“ neun zusätzliche Wochen präsentiert. Laut Pressemitteilung spricht indes noch ein zweiter Grund für die Verlängerung: So stoßen die Werke von Friedel Anderson, Hans-Joachim Billib, Klaus Fußmann und Frauke Gloyer offenbar auf reges Interesse. Bisher habe man rund 250 Besucher gezählt. „Das ist eine sehr gute Zahl“, sagt Museumsleiter Thorsten Austermann. „Deshalb geben wir dem Publikum gern zusätzliche Gelegenheit, die Gemeinschaftsausstellung dieser vier Künstler anzusehen, die überwiegend den norddeutschen Realisten zuzuordnen sind.“

Geöffnet ist das Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch immer dienstags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Ölgemälde und Farbradierungen bilden den Schwerpunkt der Schau. Alle Bilder weisen eine Verbindung zu Strand und Meer auf. Das künstlerische Schaffen von Friedel Anderson umfasst ein breites Spektrum an Techniken und Motiven, die von Landschaften über Porträts bis zu Stillleben reichen. Ein individueller Realismus zeichnet derweil die Bilder von Hans-Joachim Billib aus. Als wichtiger Vertreter figurativer Malerei gilt Klaus Fußmann. Der Grafiker und Essayist steht für expressiv-flächige und farbintensive Ölgemälde. Frauke Gloyer ist für ihre besonders feinen Sinne für Licht und Stimmungen über Land und Wattenmeer bekannt.