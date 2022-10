Ausstellung im Kunsthaus Rietberg zeigt Legenden

Rietberg (gl) - Jede Menge Farbe bringt die Ausstellung „Legenden“

in das Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch

. Rund 70 Bilder zeigen populäre Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Ob Elvis Presley, John Lennon, Albert Einstein oder Otto Waalkes: Alles dreht sich um Berühmtheiten, die die Welt bewegten oder dies immer noch tun – sei es durch ihre Malerei, ihr neuartiges Design, ihre Schauspielkunst, ihre Lieder oder Gedichte, durch eine geniale Idee oder schlichtweg durch ihr spezielles Charisma, das die Menschen heute wie damals in ihren Bann zieht.

Mehrere Künstler haben die Konterfeis dieser „Legenden“ in ihrer eigenen Art und Weise auf die Leinwand gebracht. Techniken wie Malerei, Zeichnung, Siebdruck, Wortmalerei und Collage lassen individuelle Darstellungsformen entstehen, die die jeweilige Persönlichkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen. Dabei wirken die Werke oft wie eine Hommage an die abgebildeten Ikonen. Mit der Ausstellung sollen Erinnerungen geweckt und wohlige Gedanken an die „gute alte Zeit“ ausgelöst werden. „Auch, wenn sie natürlich nicht immer nur gut war, lohnt es sich manchmal, das Gute in den Fokus zu rücken und es mit dem ‚richtigen Licht‘ zu beleuchten“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Die Schau, die in Zusammenarbeit mit der Kunstgalerie und Glaserei Nassler aus Neuburg an der Donau entstand, ist ab sofort und bis zum 19. Februar 2023 im Rietberger Kunsthaus zu sehen. Viele der Bilder können dort auch erworben werden. Geöffnet ist das Museum immer dienstags bis sonntags von 14.30 bis 18 Uhr.