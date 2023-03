Ausstellung in Rietberg: „Sieh mich an“

Rietberg (gl) - „Sieh mich an“ –unter diesem Titel sind nun rund 50 Porträtbilder aus der Zwischenkriegszeit im Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch zu sehen. Bürgermeister Andreas Sunder hat zusammen mit Leihgeber Jan Henneken und im Beisein von rund 50 Gästen die Ausstellung eröffnet.

Mehr als 50 Exponate aus der Zeit von 1818 bis 1950

Henneken, der in Bad Iburg einen Kunsthandel betreibt, hat die Ausstellung mit den städtischen Mitarbeiterinnen Filiz Akgül und Luisa von Fürstenberg zusammengestellt. Er erklärte auch die Hintergründe: Mehr als 50 Bilder aus der Zeit von 1818 bis 1950 hatte Henneken ausgewählt. In den frühesten Werken sei es noch darum gegangen, eine porträtierte Person möglichst realistisch und wahrheitsgetreu darzustellen, denn Fotografien gab es noch nicht. Im Lauf der Zeit habe sich die Porträtmalerei weiterentwickelt und verändert.

Und dies lasse sich an den unterschiedlichen Bildern zahlreicher Künstler der klassischen Moderne gut ablesen. Gezeigt werden etwa Werke bekannter Künstler wie Peter August Böckstiegel, Paul Westerfrölke oder Victor Tuxhorn. „Das ist schön, dass wir uns hier im Museum wieder persönlich zu einer Vernissage treffen können“, sagte Andreas Sunder zur Begrüßung. Gerade weil es um Gesichter gehe, passe die neue Präsentation gut in die Zeit, denn in den vergangenen Jahren habe man unter Masken versteckt kaum Gesichter zu sehen bekommen.

Freude über gute Resonanz

Außer Hilde Koch, der Witwe des kürzlich verstorbenen Namensgebers des Kunsthauses, begrüßte der Bürgermeister Kay Klingsiek, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold, sowie Frank Ehlebracht als Vorsitzenden der Stiftung der Sparkasse. Ohne deren Unterstützung wären Ausstellungen wie diese gar nicht möglich, rief Ehlebracht ins Gedächtnis. Auch er freute sich über die gute Resonanz und bedankte sich ausdrücklich bei den städtischen Mitarbeiterinnen für die Vorbereitung der Werkschau sowie des Eröffnungsabends.

Der Titel „Sieh mich an“ ist auch eine Aufforderung, genau hinzusehen, die Bilder und Zeichnungen intensiv zu betrachten. Dazu haben Besucher bis zum 14. Mai Gelegenheit – dienstags bis sonntags von 14.30 bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden sich online unter www.museum.rietberg.de.