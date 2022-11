Auto prallt vor Baum: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Alleinunfall sind am frühen Dienstagmorgen ein 22-jähriger Rietberger und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden.

Gütersloh (gl) - Gegen 5 Uhr habe der junge Mann mit einem Pkw, Seat Ibiza, die Gütersloher Straße in Rietberg-Neuenkirchen aus Richtung Gütersloh kommend in Richtung Neuenkirchen befahren, heißt es in der Mittteilung der Gütersloher Polizei.

PKW kommt von der Fahrbahn ab

In Höhe der dortigen Golfanlage sei der Pkw aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Beide Insassen des Pkw seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurden der Mann und Frau in angrenzende Krankenhäuser transportiert.

Da die Atemluft des 22-jährigen Fahrzeugführers nach Alkohol roch, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 9000 Euro ein.