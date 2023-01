Autos stoßen auf Kreuzung in Rietberg zusammen

Auf der Bresserstraße in Rietberg hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Wulfhorstwegs ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Rietberg (gl) - Auf der Bresserstraße in Rietberg hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Wulfhorstwegs ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 30-Jährige mit ihrem VW aus Westenholz kommend auf der Bresserstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 62-Jährige mit einem Jeep den Wulfhorstweg in Richtung Rietberg. Im Bereich der Kreuzung zur Bresserstraße wollte sie geradeaus fahren, wobei beide Autos zusammenstießen. Die 62-Jährige erlitt leichte Blessuren, während die VW-Fahrerin schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 9000 Euro.