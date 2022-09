Autounfall beim Abbiegen in Mastholte

Ein BMW-Fahrer hat am Freitagmittag in Mastholte beim Abbiegen von der Westenholzer Straße links in die Vennstraße einen entgegenkommenden VW übersehen.

Rietberg-Mastholte (ei) - Ein BMW-Fahrer (58) hat am Freitagmittag in Mastholte beim Abbiegen von der Westenholzer Straße links in die Vennstraße einen entgegenkommenden VW mit einem 73-Jährigen am Lenkrad übersehen. Die Wagen krachten ineinander, wobei beide Autofahrer verletzt wurden. Der BMW drehte sich in Folge des Zusammenstoßes und blieb quer auf der Straße stehen. Die Besatzungen zweier in Rietberg stationierter Rettungswagen eilten zu der Unfallstelle und behandelten die Verletzten. Anschließend wurden diese zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von den Polizeibeamten auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt. Letztgenannte sperrten die Westenholzer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten komplett.