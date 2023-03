Bei Brand in Mastholter Bauernhof eine Person verletzt

Die Löschzüge Mastholte und Rietberg sind am Freitagmorgen um 6.39 Uhr zu einem Brand in einem Bauernhof an der Triftstraße in Mastholte gerufen worden.

Rietberg-Mastholte (ssn) - Die Löschzüge Mastholte und Rietberg sind am Freitagmorgen um 6.39 Uhr zu einem Brand in einem Bauernhof an der Triftstraße in Mastholte gerufen worden. Wie Mastholtes stellvertretender Löschzugführer Christian Niermann auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, war das Feuer in einem Heizungsraum mit Holzhackschnitzel-Anlage ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch schnell löschen und so ein Übergreifen auf anliegende Gebäudeteile verhindern. Für die Löscharbeiten musste die Triftstraße kurzzeitig gesperrt werden. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa einer Stunde rückten die Brandschützer wieder ein.