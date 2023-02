Bokeler Dorfgemeinschaft trauert um Gerd Kleineheinrich

Rietberg-Bokel (gl) - Der Bokeler Gastronom und Festwirt der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, Gerd Kleineheinrich, ist am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben. Geboren am 8. Mai 1958, wird er in der Bokeler Vereinschronik mit der Überschrift „Kronprinz Gerd Maximilian Kasper geboren“ erwähnt. Als einziger Sohn des Festwirtepaars Bernhard und Gertrud Kleineheinrich kam er somit im Königinnenjahr seiner Mutter zur Welt und blieb der Hubertus-Bruderschaft ein Leben lang als Mitglied sowie später in der Nachfolge seiner Eltern als Festwirt verbunden.

Vielfach um das Schützenwesen und die Dorfgemeinschaft verdient gemacht

Auch wenn er sich nie zum Königsschuss durchringen konnte, erzielte Gerd Kleineheinrich seinen Volltreffer im wahren Leben mit seiner Frau Ute. Sie stand ihm stets zur Seite. Aus der glücklichen Ehe gingen die Söhne Ralf, Jens und Lukas hervor. Ralf Kleineheinrich stieg später in den elterlichen Gasthof „Zum Doppe“ ein und übernahm diesen in der Folge. So konnten Gerd und Ute Kleineheinrich nach einem arbeitsintensiven Leben etwas kürzer treten, ihre Freizeit genießen und auch Reisen unternehmen.

Der nun Verstorbene wurde 2003 als aktiver Schütze zum Unteroffizier befördert, 2008 stieg er zum Feldwebel, 2013 zum Oberfeldwebel auf. Für seine Verdienste um den Schützenverein und die Dorfgemeinschaft erhielt er den Bruderschaftsorden sowie den Bruderschaftsverdienstorden. 2005 gehörten Gerd Kleineheinrich und seine Frau dem Thron von Bernhard und Marietheres Timmerkamp an. Immer für einen Spaß zu haben, ritt er im folgenden Jahr auf einem Pferd am Schützenfestmontag vor dem gesamten Schützenbataillon her und gewann eine Wette mit dem damaligen Ortsvorsteher Ulli Martinschledde – sehr zur Freude der Bokeler Grünröcke. Auch anderen Vereinen diente er als Anlaufstelle und Vereinswirt. So fühlten sich unter anderem der Sozialverband SOVD, den der Gastronom seit 2007 als Mitglied unterstützte, sowie die Sportschützen und die KFD an der Doppstraße heimisch. Alle bei ihm stattfindenden Veranstaltungen und Sitzungen waren durch eine Atmosphäre der Gastfreundschaft geprägt.

Seine humorvolle Art, auch ernste Themen anzugehen, wird fehlen

Den Bokeler Sportverein hatte Gerd Kleineheinrich in seiner Jugend als Torhüter und später als Freund und Gönner unterstützt. Die Leidenschaft Fußball begleitete ihn ein Leben lang. So war er treuer Fan und Mitglied des FC Bayern München. Seine humorvolle Art, auch ernste Themen anzugehen, wird fehlen. „Mit Gerd verlässt uns ein Original, das eine große Lücke hinterlassen wird. Die Bokeler Bürger und Vereine werden dich vermissen und immer in Erinnerung behalten“, schreibt der Schützenverein.