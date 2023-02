Bokeler Frauen feiern hollywoodreife Karnevalssause

„Ich will nie ins Altenheim“: Da sind sich Ulla Potthoff (l.) und Irmgard Rehage sicher, denn Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff ist billiger, als in der Seniorenresidenz in Bokel „einzuchecken“. Die Frauen beim Sitzungskarneval der KFD Bokel lachten Tränen.

Rietberg-Bokel (ei) - Als absolut hollywoodreif hat sich der Sitzungskarneval der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Bokel auf der Bühne der Gaststätte Bökamp erwiesen. Nach der Corona-Pause konnte endlich wieder gemeinsam gelacht, geschunkelt und getanzt werden – und das bis tief in die Nacht. 17 Programmpunkte hatte das Organisationsteam mit Angelina Schulte, Ruth Schnusenberg, Jana Aulbur, Sabine Ademmer, Marita Freise und Sabine Brokherm auf die Beine gestellt und damit die Voraussetzung geschaffen für einen äußerst amüsanten Abend unter dem Motto „Bokeler Frauen sind nicht leise, Hollywood auf jecke Weise“.

Bokeler Bienchen und „Bumblebees“ überzeugen

Nach der Begrüßung und der Anmoderation durch Judith Neudorf und Christa Jakobtorweihen stürmten zunächst die Bokeler Bienchen die Narrenbühne. Für ihre tolle Darbietung heimsten die Kinder, die von Lisa Peitzmeier, Sarah Basel und Lena Pagenkemper trainiert werden, verdient kräftigen Beifall ein. Später überzeugten auch die „Bumblebees“, die in ihren Nasa-Kostümen ein besonderer Hingucker waren. Mit verschiedenen Sketchen hatten die KFD-Akteurinnen die Lacher auf ihrer Seite. Wochenlang hatten sie sich intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet und dabei auch gemeinsame Proben absolviert. Diese Mühen zahlten sich nun aus, denn das Publikum war begeistert.

Marita Freise – köstlich in der Rolle der Lisa Feller – philosophierte darüber, was Tiere wohl über uns Menschen denken. Gelungen auch der aberwitzige Theaterbesuch, bei dem sich die Frau (Sabine Ademmer) über einen ihr nur zu bekannten Geruch wundert. Ihr Göttergatte (Sabine Brokherm) versichert derweil glaubhaft, dass er sich dem Anlass entsprechend frisch geduscht und auch die Kleidung gewechselt habe. Als Beweis dienen die getragenen Socken, die er sich sorgsam in die Tasche seines Jacketts gesteckt hatte.

Tolle Sketche und viele Lacher

Damit sich die Lachmuskeln zwischenzeitlich etwas erholen konnten, lud DJ Udo Kanter immer wieder zu Schunkelrunden samt Polonaise ein. Musikalisch wurde es ebenfalls zum Ende der Sitzung, denn dann stand die „Kanalpokalverleihung“ an. Nach Laudatio und Gesangseinlage erhielten so bekannte Künstler wie Roland Kaiser (Verena Bergmann), Helene Fischer (Kerstin Brinkhaus) und Nena (Betty Bohmeier) ihre Auszeichnung. Die Darstellerinnen der Sketche mussten sich dagegen mit dem von Judith Neudorf feierlich in den Saal getragenen Oscar zufriedengeben. Ein Exemplar ging auch an Angelina Schulte und Anne Lefeld, die versuchten, mit Klebestreifen die Spuren ihres fortschreitenden Alters zu kaschieren – wobei bis auf die Nasenspitze vom Gesicht nicht mehr viel übrig blieb, sehr zur Erheiterung der Zuschauerinnen.