Bokeler Schützen freuen sich über Hubertus-Pokal

Rietberg-Bokel (ei) - Zum fünften Mal hat kürzlich die Zweite Kompanie der Bokeler St.-Hubertus-Schützenbrüder den Hubertuspokal entgegen genommen. Denkbar knapp mit einem Ring gewannen die Grünröcke um Kompanieführer Mario Lücke den begehrten Pokal vor der Dritten Kompanie. Die hatten, so frotzelte Kompanieführer Mario Lücke, alles gegeben und sogar zum Finale noch Verstärkung durch einen Meisterschützen aus Wiedenbrück „einfliegen“ lassen. Doch die Belastung war offenbar zu groß, beim letzten Schuss versagten dem Präzisionsschützen die Nerven. Zur Generalversammlung hatten sich die Schützen zuvor angemessen gestärkt: Zunächst geistig in der Schützenmesse, anschließend körperlich mit frischer Bratwurst, Kartoffeln und Rotkohl im Vereinslokal „Zum Doppe“.

Überblick über finanzielle Situation

Brudermeister Olaf Hünemeier begrüßte danach die Anwesenden zur Sitzung. Schriftführer Markus Brockschnieder ließ das vergangene Jahr mit dem Sommerfest sowie dem Bezirksschützenfest als Höhepunkte im Dorf noch einmal Revue passieren. Anschließend gab Christian Austermann einen Überblick über die finanzielle Situation der Bruderschaft. Nobert Martinschledde und Konrad Kraienhorst als Kassenprüfer verdeutlichten eindrucksvoll, dass sie intensiv nach Fehlern in der Buchführung gesucht – aber keine gefunden hatten. Antragsgemäß wurde der Vorstand entlastet, der Weg zu Neuwahlen freigemacht. Die beiden Kassenprüfer wurden in ihren Ämtern ebenso bestätigt wie der stellvertretende Brudermeister Michael Aulbur. Auch der stellvertretende Oberst Winfried Böckmann wurde einstimmig bestätigt, neu als Beisitzer Christian Freise ebenso einstimmig gewählt.

Auch der scheidende Jungschützenmeister Andre Freise berichtete über die vielfältigen Aktivitäten seiner Kompanie. Die Nachwuchsschützen, das wurde deutlich, bringen sich vielfältig in die Dorfgemeinschaft ein. Die jungen Leute sammeln Geldspenden für Kriegsgräber und die Tannenbäume nach Weihnachten ein. Desweiteren wurde der Vorstand der Bokeler Schützen beauftragt, eine Sterbegeldkasse einzuführen. Die Planungen sehen vor, dass jeder Schütze einen Euro pro Verstorbenen spendet. So sollen die hohen Kosten einer Bestattung etwas aufgefangen werden, erklärte der Vorstand. Brudermeister Olaf Hünemeier berichtete, dass man auch in diesem Jahr auf ein Winterfest verzichten will und dafür am 9. Juli ein Schützenfrühstück plane.