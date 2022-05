Briefwahlanteil in Rietberg liegt fast bei 30 Prozent

Rietberg (gl) - Der Trend zur Briefwahl hält in Rietberg an. Für die Landtagswahl am 15. Mai haben bereits 6202 Bürger ihre Wahlunterlagen vorab angefordert. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren gab es nur 2777 Briefwähler.

21.880 Wahlberechtigte im Rietberger Stadtgebiet

Bei 21 880 Wahlberechtigten in Rietberg liegt die Wahlbeteiligung schon jetzt bei 28,3 Prozent – sofern alle Wahlbriefe auch tatsächlich pünktlich zurückgegeben werden. Die Stadt Rietberg reagiert auf diesen wachsenden Trend und hat neun Briefwahllokale vorbereitet. Bei der Landtagswahl 2017 waren es vier. Um auch die 19 Wahllokale in den Stadtteilen zu besetzen, sind 224 Wahlhelfer erforderlich.

Briefwahlunterlagen können nur noch bis zum morgigen Mittwoch um 12 Uhr online beantragt werden. Danach ist dies nur noch persönlich im Briefwahlbüro im Verwaltungsgebäude Rügenstraße 1 möglich. Dieses ist von montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie freitags durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Die roten Wahlbriefe müssen rechtzeitig abgeschickt oder direkt zurückgegeben werden, dass sie bis zum Wahlsonntag, 15. Mai, um 18 Uhr bei der Stadt Rietberg eingegangen sind. Die Briefkästen am Rathaus und am Verwaltungsgebäude Rügenstraße 1 werden am Wahlabend letztmalig um 18 Uhr geleert.

DRK-Heim und Festhalle Kreutzheide stehen nicht zur Verfügung

In den 19 Wahllokalen in den Stadtteilen gilt keine Maskenpflicht, es wird aber empfohlen, dort, wo es eng wird, eine Maske zu tragen. Wegen des Umbaus des DRK-Heims an der Dr.-Bigalke-Straße können dort weiterhin keine Wahllokale eingerichtet werden. Die Urnen für die Wahlbezirke 12 und 13 werden stattdessen im Foyer der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule, Torfweg, aufgestellt. Die Wahllokale 18 und 19 in Westerwiehe werden nicht wie bisher in der Festhalle Kreutzheide, sondern in der Grundschule Westerwiehe, Laurentiusstraße, eingerichtet.

Meinungsforscher von Infratest Dimap erheben Daten in Westerwiehe

Zudem wird im Wahllokal 19 in Westerwiehe am Wahlsonntag eine Korrespondentin von Infratest Dimap im Auftrag der ARD die Wähler nach dem Verlassen des Wahlraums ansprechen und um das Ausfüllen eines Fragebogens bitten. „Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Die Wähler werden nach ihrer Wahlentscheidung sowie nach Alter, Geschlecht und Schulabschluss gefragt. Ein Teil der Wähler bekommt einen längeren Fragebogen mit zusätzlichen Fragen zu soziodemographischen Merkmalen und wahlentscheidenden Aspekten. Auf der Basis dieser sogenannten Nachwahlerhebung entsteht die 18-Uhr-Prognose, die nach Schließung der Wahllokale in der ARD präsentiert wird“, teilt die Stadt Rietberg mit.