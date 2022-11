Budendorf in Rietberg strahlt im LED-Lichterglanz

Die Aktion Winterzauber beginnt Ende November und findet ihren Höhepunkt im Adventsmarkt. Festlich dekoriert verwandeln sich Rathausstraße und Rathaus in eine stimmungsvolle Weihnachtskulisse.

Rietberg (gl) - Noch lassen es die Temperaturen nicht erkennen, doch die Vorweihnachtszeit steht bereits vor der Tür. Und dann soll sich die Rietberger Innenstadt wieder in eine wunderschöne Weihnachtskulisse verwandeln.

Weihnachtsbeleuchtung wird über die Rathausstraße gespannt

Höhepunkt des festlichen Treibens wird der Adventsmarkt sein, der in der Zeit von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. Dezember, auf dem Marktplatz Rügenstraße stattfinden wird. Schon zum ersten Advent wird die Rathausstraße weihnachtlich geschmückt: mit den großen, roten Christbaumkugeln, die zwischen dem Nord- und dem Südtor ihren Platz finden, mit dutzenden leuchtenden Bäumen, mit einem großen Weihnachtsbaum direkt vor dem Rathaus, der von Kindern geschmückt wird. Auch die bekannte Weihnachtsbeleuchtung wird über die Rathausstraße gespannt.

„Wir haben schon vor einiger Zeit auf eine sparsame LED-Beleuchtung umgestellt, so dass wir auch in aktuellen Zeiten nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten müssen. Wir werden allerdings die Zeit, in der die Lichter leuchten, reduzieren“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Johannes Wiethoff.

Kinderkarussell dreht sich

Stimmungsvoll illuminiert werden soll auch der Adventsmarkt, der auf dem Marktplatz Rügenstraße aufgebaut wird – ebenfalls mit sparsamer LED-Beleuchtung, versteht sich. An etwa 40 Buden können die Besucher Dekoratives, Nützliches und Leckeres erwerben, sich mit Blick auf Weihnachtsgeschenke inspirieren lassen oder einfach nur bummeln und schauen. Ein Kinderkarussell dreht sich. An allen Adventsmarkttagen gibt es ein Bühnenprogramm, das von heimischen Vereinen, Chören und Gruppen gestaltet wird. Auch der Nikolaus wird dem Adventsmarkt einen Besuch abstatten.

Der Adventsmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch, 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr, 17 Uhr festliche Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Sunder und die Weihnachtsengel. Donnerstag, 8. Dezember, 16 bis 21 Uhr. Freitag, 9. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 15 bis 22 Uhr, sowie Sonntag, 11. Dezember, 13 bis 20 Uhr. Der Sonntag ist zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.