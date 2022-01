Bundesstraße 64 nach Unfall bei Rietberg gesperrt

Zwei Fahrzeuge sind im Kreuzungsbereich B 64/Grubebachstraße in Westenholz zusammengestoßen.

Rietberg/Delbrück-Westenholz (ei) - Zwei Schwerverletzte hat am Montag gegen 15 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße 64 in Westenholz nahe der Gütersloher Kreisgrenze gefordert: Die Fahrerin eines Renault Kangoo hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Vorfahrt einer 47-jährigen Kia-Fahrerin missachtet.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Der Kastenwagen prallte im Bereich des rechten Kotflügels in den Kia Picanto, dessen Fahrerin aus Salzkotten auf der Bundesstraße aus Rietberg kommend in Richtung Delbrück unterwegs war. Die 78-jährige Fahrerin des Renault wollte laut Polizei offenbar von der Grubebachstraße auf die Bundesstraße in Richtung Rietberg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Der Kleinstwagen schleuderte quer über die Fahrbahn und blieb erst auf dem Seitenstreifen liegen.

Der Feuerwehr waren zunächst per Notruf mehrere eingeklemmte Personen gemeldet worden. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin die Löschzüge Delbrück und Westenholz, ferner eilte auch ein Rettungswagen aus Rietberg zur Unfallstelle. Polizeibeamte sperrten die Bundesstraße komplett für rund 90 Minuten, dabei wurden die Paderborner Beamten von Kollegen aus Rheda-Wiedenbrück unterstützt.

Der Schaden wird von der Polizei auf 15 000 Euro geschätzt.