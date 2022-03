Bunte Aktionen entlang der Rietberger Rathausstraße

Rietberg (gl) - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause juckt es Maskottchen Rieti bereits in den Fingern: Er freut sich auf den Rieti-Sonntag, der endlich wieder stattfinden kann, und zwar am Sonntag, 3. April. Geplant ist ein buntes Programm mit verkaufsoffenen Geschäften in der Innenstadt. Zeitgleich ist die Rathausstraße im Rahmen der Aktion „Rietberger Blütenzauber“ frühlingshaft geschmückt ist.

Dekoratives, Nützliches und Leckeres

Die heimischen Händler und Gastronomen begrüßen ihre Gäste zwischen 13 und 18 Uhr. Dann laden auf einem Frühlingsmarkt ebenfalls zahlreiche Stände zum Schauen, Bummeln und Kaufen ein. Etwa 25 Beschicker sind dabei und bieten Dekoratives, Nützliches und Leckeres wie Schmuck, Taschen, Holzspielzeug sowie Körnerkissen, Brot, Gebäck, Käse, Wurst, Gewürze, Liköre, Honig, Obst, Kartoffeln, Betonschalen und mehr. Erstmals mit von der Partie ist Joel Borgstädt von der Firma Keimgold mit seinen Mikrogreens – Kräuter- und Gemüsekeimlinge –, den der eine oder andere Besucher vom Rietberger Wochenmarkt kennt. Ebenfalls zum ersten Mal baut Annegret Vogel ihren Stand mit Gruß-, Trauer- und Glückwunschkarten sowie Handgenähtem auf.

Die Rathausstraße wird für den Rieti-Sonntag in der Zeit von 10 bis etwa 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Vor dem Reisebüro im südlichen Teil der Rathausstraße dreht sich ein Kinderkarussell. Stelzenläufer Olaf Leonhard ist unterwegs und produziert Riesen-Seifenblasen am laufenden Band. Ballonkünstler Lothar Stibbe modelliert aus Luftballons Tiere und andere lustige Figuren. Für die Jüngsten gibt es eine Aktion für den grünen Daumen direkt vor dem Rathaus: Die Kinder können dort kostenlos einen kleinen Blumentopf bestücken, hinterher mit nach Hause nehmen und verfolgen, wie die Pflanzen wachsen. Dazu müssen keine Materialien mitgebracht werden, denn Töpfe, Erde und Saatgut sind reichlich vorhanden.

Blumentöpfe werden bepflanzt

Auch erwachsene Blumenfreunde haben die Chance auf eine blühende Erinnerung: Im Rahmen des „Rietberger Blütenzaubers“ können am Rieti-Sonntag von 13 bis 18 Uhr leere, mit Namen versehene Blumentöpfe (maximaler Durchmesser 15 Zentimeter) in der Touristikinformation abgegeben werden. Die Behältnisse werden anschließend von den Gärtnern aus dem Gartenschaupark bepflanzt und danach dekorativ in den heimischen Geschäften ausgestellt, wo sie nach Ostern von den Besitzern wieder abgeholt werden können. Die leeren Blumentöpfe werden alternativ auch noch von Montag bis Mittwoch, 4. bis 6. April, im Verwaltungsgebäude Rathausstraße 36 entgegengenommen. Möglich ist das am Montag und Dienstag von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr.