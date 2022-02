Bürgerbegehren gegen Rietbergs Ortsumgehung

Zuletzt ist es still geworden um die Kritiker der Ortsumgehung für Rietberg. Das soll aber nichts heißen.

Rietberg (ssn) - Zuletzt ist es still geworden um die Kritiker der Ortsumgehung für Rietberg (L782n). Hinter den Kulissen, so versichert Walter Westergerling am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung, verfolge die Bürgerinitiative ihr Ziel jedoch weiter.

Es wird noch geprüft

Demnach befinden sich die Unterlagen, die für das angestrebte Bürgerbegehren benötigt werden, weiterhin in der Prüfung hinsichtlich ihrer Rechtssicherheit. Denn andernfalls droht dem Vorstoß, dass er allein aufgrund nicht eingehaltener formaler Bestimmungen im Keim erstickt wird. Als Richtschnur dienen die Vorgaben der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung.

1900 Unterschriften

Unter anderem geht es darum, die Unterschriftenlisten korrekt aufzustellen. Wie berichtet, benötigt die Initiative rund 1900 Signaturen stimmberechtigter Rietberger, um ihr Bürgerbegehren als Antrag auf einen Bürgerentscheid zum Erfolg zu führen. Ursprünglich war geplant, erste Unterschriften bereits Anfang Februar bei zwei Aktionen in Rietberg und Neuenkirchen zu sammeln. „Wir haben uns dann jedoch letztlich darauf beschränkt, die Bürger im Rahmen dieser Termine über das Projekt und unsere Argumente dagegen zu informieren“, sagt Walter Westergerling.

Positiv gestimmt

Erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die dabei sowie über eine als Wasserstandsanzeiger dafür, wie es um die Rückendeckung für das Bürgerbegehren bestellt ist, eingerichtete E-Mail-Adresse bei der Initiative eingegangen sind, seien positiv, freut sich Westergerling. Man wolle nun jedoch nichts übers Knie brechen und die weiteren Schritte sorgfältig planen, um Fehler zu vermeiden.