Bürgermeister besucht Novamedi-Standort in Rietberg

Standortleiterin Ludmilla Geer zeigte dem Bürgermeister und der Wirtschaftsförderin die Räume in dem Neubau an der Heinrich-Kuper-Straße.

Rietberg (gl) - Von den Möglichkeiten des neuen Kompetenzzentrums für Physiotherapie und Bewegung Novamedi haben sich jüngst Bürgermeister Andreas Sunder und Wirtschaftsförderin Renate Pörtner bei einem Willkommensbesuch überzeugt. Sie erfuhren, dass an dem Standort zwölf Arbeitsplätze entstanden sind. Weitere sollen folgen.

Standortleiterin Ludmilla Geer zeigte den Gästen die Räumlichkeiten auf zwei Etagen in dem Neubau an der Heinrich-Kuper-Straße in Rietberg, den Novamedi im Oktober bezogen hat. Dort finden sich die Therapiezimmer, in denen aktuell sechs Physiotherapeutinnen und -therapeuten das komplette Spektrum, angefangen bei der Krankengymnastik, anbieten. Weitere Physiotherapeuten würden gesucht, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Für Patienten mit akuten Beschwerden halte das Team immer einige kurzfristige Termine frei. „Dieses neue Gesundheitsangebot in Zentrumsnähe ist eine willkommene Bereicherung für unsere Stadt“, stellte Sunder zum Abschluss des Gesprächs fest.

Ergänzt wird das Angebot von Novamedi durch eine Trainingsfläche für den sogenannten Selbstzahlerbereich. Mitglieder erhalten ein individuell angepasstes Ganzkörpertraining mit Chiparmband-gesteuerten Muskeltrainingsgeräten. Displays geben unmittelbar Rückmeldung und kontrollieren die für ein differenziertes Krafttraining entscheidenden Parameter, die zuvor gemeinsam mit einem Sporttherapeuten vereinbart wurden. Rietberg ist der erste Novamedi-Standort. Dort sind mit Ludmilla Geer als Regionalleitung die Leitfäden und Konzepte für weitere Filialen, unter anderem in Schloß Holte-Stukenbrock und Harsewinkel, entstanden.