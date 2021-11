Bürgerwald Johanneskapelle Rietberg wächst noch 2021

Mit der Auswahl der Bäume orientiert sich die Stadt an der bereits vorhandenen Bepflanzung. Insgesamt 53 grüne Riesen kommen in die Erde.

Rietberg (gl) - Mehr als 50 grüne Riesen sollen noch in diesem Jahr in Rietberg gepflanzt werden. Nach der erfolgreichen Bürgerbaum-Aktion im vergangenen Herbst am Franziskusweg – dort waren ebenfalls 50 Exemplare in die Erde gesetzt worden – soll nun die Grüne Lunge rund um die Johanneskapelle an der Delbrücker Straße erweitert werden (diese Zeitung berichtete).

Einmalig 190 Euro sind zu berappen

Noch bevor man aktiv um Paten habe werben können, hätten sich ausreichend Bürger gefunden, die einen der Schattenspender finanzieren, teilt die Kommune mit. Einmalig 190 Euro sind demnach zu berappen – um alles Weitere kümmert sich die Stadtverwaltung. Die Bäume seien inzwischen bestellt und einheitliche Infotafeln, auf denen die Spender genannt werden, in Vorbereitung. Mitarbeiter der Baubetriebsabteilung werden in Kürze die Pflanzlöcher schaufeln. Setzen dürfen die Paten ihren Sprössling selbst. Dies soll in der letzten Novemberwoche geschehen. Das dafür geplante Pflanzfest kann angesichts der gestiegenen Infektionsgefahr allerdings nur in kleinem Rahmen stattfinden.

14 Eschen, zehn Linden, sieben Tulpenbäume, je sechs Schwarzpappeln und Ebereschen, vier Säuleneichen, vier Sumpfzypressen, eine Trauerweide sowie ein Mammutbaum sollen den Bürgerwald an der Johanneskapelle bilden. „Mit der Auswahl der Bäume orientieren wir uns an der bereits vorhandenen Bepflanzung, die wir mit den jungen Bäumen ergänzen“, sagt Heike Bennink, Leiterin der städtischen Abteilung Öffentliches Grün.

Keine Patenschaften mehr zu vergeben

Sie freut sich über das große Interesse an den Neuanpflanzungen aus den Reihen der Bürger. Die Spender seien überwiegend Rietberger, Ehepaare und Familien, aber auch politische Vereinigungen. zudem sei ein Förderverein und eine Throngesellschaft der Schützen dabei. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass aktuell keine weiteren Baumpatenschaften mehr zu vergeben sind.