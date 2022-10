Busfahrer am ZOB in Rietberg mit Messer bedroht

Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat ein bislang unbekannter Mann einen Busfahrer am Montag gegen 20.40 Uhr am ZOB, Torfweg in Rietberg, mit einem Messer bedroht.

Rietberg (gl) - Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat ein bislang unbekannter Mann einen Busfahrer am Montag gegen 20.40 Uhr am ZOB, Torfweg in Rietberg, mit einem Messer bedroht. Den Angaben zufolge stieg der Mann in Gütersloh in den Bus der Teutoburger-Wald-Verkehrsbetriebe ein. Bereits dort kam es zu einem Disput zwischen ihm und dem Fahrer. Beim Aussteigen zückte der Gesuchte dann ein Springmesser und hielt dies dem Fahrer vor. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Freibad.

Wie Zeugen sagen, soll der Mann ein westeuropäisches Aussehen haben. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine Glatze sowie einen blonden Bart. Bekleidet war er unter anderem mit einer blauen Jogginghose und schwarz-weißen Nike-Turnschuhen (Modell Air Jordan). Zudem hatte er Einkaufstüten bei sich. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.