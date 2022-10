Busfahrer in Rietberg mit Nothammer malträtiert

Zwei Jugendliche haben am Freitag gegen 23.40 Uhr an der Bahnhofstraße in Höhe des Efeuwegs in Rietberg einen Busfahrer mit einem Nothammer geschlagen.

Rietberg (gl) - Zwei Jugendliche haben am Freitag gegen 23.40 Uhr an der Bahnhofstraße in Höhe des Efeuwegs in Rietberg einen Busfahrer mit einem Nothammer geschlagen. Ein Streit, der in dem Fahrzeug zwischen den beiden 15- und 16-Jährigen und dem Fahrer (55) entbrannt war, war schließlich vor dem Bus eskaliert.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die Heranwachsenden mit dem Nothammer zugeschlagen und auch noch, nachdem der 55-Jährige bereits am Boden lag, auf ihn eingedroschen sowie eingetreten haben. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen traten die Flucht an. Weil sie allerdings Gegenstände zurückließen, konnten sie direkt im Anschluss angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Sie sollten sich bei der Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 melden.