CDU-Ortsverband Rietberg lädt zum Schnatgang ein

Rietberg (gl) - Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Unterbrechung hat der CDU-Ortsverband Rietberg jüngst zum zweiten Schnatgang eingeladen. Er dient traditionell der Feststellung und Bestätigung bestehender Grenzen von Ortschaften und deren Zugehörigkeiten. Treffpunkt der jetzigen Auflage war die Johanneskapelle an der Delbrücker Straße. Nach einer Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden des Ortsverbands, Bertwald Adrian, übernahm Dr. Michael Orlob die Einführung in die Veranstaltung. Er führte die Gruppe mit fundiertem Wissen an die Geschichte der Kapelle heran und wusste aufkommende Fragen detailreich zu beantworten.

Mit Fahrrädern ging es anschließend weiter zum Langen Busch. Nach einem weiteren Fußweg von rund 500 Metern erreichte die Gruppe den historischen Grenzstein – gezeichnet vom Zahn der Zeit am Waldesrand liegend, statt aufrecht an Ort und Stelle zu stehen. Eben diesen Umstand galt es nun, mit vereinten Kräften zu ändern. Mithilfe eines Minibaggers wurde der Stein aufgerichtet und in einer eigens dafür ausgehobenen Grube platziert. Fleißige Hände richteten ihn korrekt aus und fixierten ihn mit Boden. Auch der einsetzende Regen konnte die Schnatgänger nicht davon abhalten. „Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass die beiden Besitzer der Grundstücke, Carl Philipp Tenge-Rietberg aus Rietberg und Heinrich Ackfeld aus Westenholz, ebenfalls vor Ort waren“ sagt Bertwald Adrian in der Pressemitteilung der CDU.

Nach getaner Arbeit lud Carl Philipp Tenge-Rietberg die Teilnehmer auf sein Gut ein. Dort gab es Gegrilltes und gekühlte Getränke. In gemütlicher Runde wurde diskutiert und über aktuelle politische Themen gesprochen. Als gegen 23.30 Uhr die ersten den Heimweg antraten, waren sich alle einig, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen ist. „Wir machen uns jetzt schon Gedanken um einen dritten Schnatgang. Den künftigen Ziel-Stein haben wir bereits ins Auge gefasst“, lässt Adrian wissen.