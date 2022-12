Chorgemeinschaft Neuenkirchen stimmt aufs Fest ein

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Sanfte Klavier- und Orgeltöne, besinnliche Liedtexte und festliche Stimmen: Die Weihnachts- und die Adventszeit bringen stets ihre ganz eigenen und immer wieder aufs Neue ergreifenden Melodien mit. Nun hat dieser besondere Klang Einzug in Neuenkirchen gehalten.

Nach langer Corona-Zwangspause konnte wieder ein festliches Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Neuenkirchen stattfinden. Am dritten Adventssonntag war es schließlich soweit und die Räumlichkeiten der Pfarrkirche St. Margareta ertönten in himmlisch-weihnachtlichen Klängen. Die Vokalformation Allegro und der Männergesangsverein Neuenkirchen (MGV) hatten hierzu alle Musikinteressierten eingeladen, zuzuhören und mitzumachen. Es wurden traditionelle Weihnachts- und Adventslieder vorgetragen. So zum Beispiel „Hymm to Freedom“, „Vom Flügel eines Engels berührt“ und „Feliz Navidad“. Beide legten ihr Stimmenspektrum dafür zusammen.

Die Formation Allegro stellte anschließend solo ihr Können zur Schau und gab Titel wie „Der kleine Hirtenjunge“, „Singt von der Freude“ und „Es ist kein Raum für dich“ zum Besten. Eine besinnliche Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Magdalena Michels, rundete das festliche Programm ab. Im Anschluss war der Männergesangverein am Zug und heizte die Stimmung mit einem Weihnachtsmedley und dem „Winterwonderland“ an. Und auch die Gemeinde konnte ihren Teil zu dem Konzertgeschehen beitragen:

„Wir sagen Euch an den lieben Advent“

Es wurden die Strophen eins bis drei des Adventsklassikers „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ vorgetragen. Gemeinsam mit den Chören wurde zudem „O du fröhliche“ angestimmt. Für insgesamt eine Stunde wurden die Zuhörer von den Sängerinnen und Sängern der Chorgemeinschaft so aus der oftmals hektischen Vorweihnachtszeit in eine ruhige und besinnliche Atmosphäre entführt. Heiner Breitenströter begleitete die Chöre an Klavier und Orgel. Die Gesamtleitung des Konzerts lag in den Händen von Christiane Peters. Jeder, der in einem oder beiden Chören mitsingen möchten, ist jederzeit willkommen. Die Probezeiten in der Alten Volksschule in Neuenkirchen sind montags für die Vokalformation Allegro (gemischter Chor) und freitags für den Männerchor jeweils von 19.30 bis 21 Uhr.