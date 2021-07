Comedy mit Mirja Boes in Cultura verlegt

Kurzfristige Veranstaltungsänderung: Aufgrund der unsicheren Wetterlage wird der Comedyabend mit Mirja Boes heute Abend vom Gartenschaupark Rietberg in die Cultura verlegt.

Beginn ist weiterhin um 20 Uhr. Das hat der Verein Kulturig heute Morgen mitgeteilt.

Genesungsnachweis erforderlich

Da die Veranstaltung jetzt nicht mehr unter freiem Himmel stattfindet, gibt es allerdings Hinweise in Bezug auf die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Die Besucher können ihre Maske wegen der guten Lüftung in der Cultura ebenso am Sitzplatz abnehmen, wie draußen auch.

Es wird allerdings ein Impfnachweis, Genesenennachweis oder negativer Test benötigt. Um dies den Besuchern so einfach wie möglich zu machen, ist vor Ort eine Teststation eingerichtet worden. Die Malteser Rietberg sind ab 18.45 Uhr in der Cultura und bieten kostenlose Schnelltests an.

Noch Karten zu haben

Wer kurzfristig noch zu dem Auftritt von Mirja Boes kommen möchte, kann an der Abendkasse noch Restkarten zum Preis von 33 Euro ergattern.