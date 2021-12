Dacharbeiten Ursache für Brand bei Ellermann in Rietberg

Rietberg (gl) - Dacharbeiten und damit verbundener Funkenflug haben am Freitag das Feuer auf dem Gelände des Laden- und Messebauers Ellermann an der Bokeler Straße/Ecke B 64 in Rietberg entfacht. Das hat die Polizei am Montag mit Verweis auf die Ermittlungen der Brandursachenexperten bekanntgegeben. Wie berichtet, hatte sich zunächst das Dach einer auf dem Areal befindlichen Industriehalle entzündet. Schließlich war das Dach eingestürzt und die Flammen griffen auf die Immobilie über, die zerstört wurde. Dank des Einsatzes der Feuerwehr konnte Schaden an weiteren Gebäuden verhindert werden.