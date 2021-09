Dämmershopping mit Hänky-Pänky-Konzerten

Einkaufen, Schlemmen, Musik und Kunstgenuss - all dies bekommen Besucher der Rietberger Innenstadt am morgigen Freitag beim Dämmershopping mit Hänky-Pänky-Biergartenkonzerten und weiteren Aktionen geboten. Die Geschäfte sind bis 21 Uhr geöffnet.

Die Dizzy Dudes geben am Freitagabend ein Biergartenkonzert in der Rietberger Innenstadt.

Bereits ab 16 Uhr ist die Band „Modern Walking“ entlang der Rathausstraße unterwegs und Stelzenläufer Olaf Leonhard zieht die Blicke auf sich. Von 20 bis 23 Uhr unterhalten ’Round Fifty aus Erwitte und Dizzy Dudes aus dem Kreis Gütersloh ihr Publikum – erstere in Höhe der früheren Commerzbank, letztere am Rathaus. „Wer die Musik live erleben möchte, sollte sich einen Platz in der anliegenden Gastronomie reservieren“, rät die Stadt. Die Restaurants Bartscher und Zum alten Graf, Mangal by Selim, die Pizzeria Due, das Lifestyle-Wirtshaus 1643 sowie das Hotel-Restaurant Vogt erweitern zu diesem Zweck ihre Außenplätze und Biergärten. Getränke oder Speisen „auf die Hand“ werde es nicht geben, um auf der Rathausstraße kein Durcheinander zu provozieren, heißt es.

Straßenmalerin Lydia Hitzfeld zaubert Kunstwerk

Auch bei den Konzerten gelten die aktuellen Corona-Vorschriften, Abstände und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Um den Besuchern ein unbeschwertes Einkaufs- und Musikerlebnis garantieren zu können, wird die Rathausstraße zu 16 Uhr ab Einmündung Mühlenstraße für den Verkehr gesperrt. Ab 23.30 Uhr wird sie wieder freigegeben.

Weil aktuell die Aktion „Kunst überall“ im Rahmen des Kultursommers 2021 läuft, zaubert Straßenmalerin Lydia Hitzfeld aus Kevelaer ab dem späten Vormittag ein farbenfrohes Bild auf den Gehweg der Innenstadt. Dies geschieht etwa in Höhe des Hauses Nummer 51. Zuschauen ist ausdrücklich erwünscht. Das Kunstwerk wird etwa dreimal vier Meter groß und über mehrere Wochen zu sehen sein. Die Exponate im Leerstand Rathausstraße 37 sowie in den Schaufenstern im südlichen Teil der Rathausstraße können natürlich ebenfalls bestaunt werden. Ins rechte Licht wird der Freitagabend im Übrigen mit Fackeln am Nord- und Südtor sowie kleineren Versionen entlang der Rathausstraße gesetzt. Außerdem wird bis zum Ende der Aktion „Kunst überall“ das Gebäude Rathausstraße 36 illuminiert.

Wie viele Rieti-Stones liegen aus?

Mit dem Dämmershopping startet auch ein Gewinnspiel. In 15 Geschäften entlang der Rathausstraße werden in den Schaufenstern bunt bemalte Rieti-Stones ausgelegt. Die Aufgabe besteht darin, zu zählen, wie viele Exemplare insgesamt plaziert wurden. Die Lösung sollte bis Freitag, 24. September, per E-Mail an info@stadtmarketing-rietberg.de geschickt werden (Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen). Unter allen Teilnehmern, die die richtige Antwort gewusst haben, werden fünf Sternschnuppen-Gutscheine im Wert von je 20 Euro verlost. Folgende Geschäfte machen mit: Stoff aktuell, Denzel Olivenöl, Schuhmann, Collins, Herrenmode Göries, Eiscafé Venezia, Koch Uhren und Schmuck, Magd und Fischer, Silamo, Schuhhaus Tölle, Baining Moden, Peppermint, Kowalschik E-Commerce, Pop-Up-Store Doris Kretschmer (früheres Lesezeichen) sowie Max und Moritz Kindermode.