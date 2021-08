Dämmershopping mit Musik und Kultur

Rietberg (gl)

In der Rietberger Innenstadt steht das nächste Dämmershopping an: Am Freitag, 6. August, bleiben die Geschäfte entlang der Rathausstraße bis 21 Uhr geöffnet. Auch die Gastronomie ist dabei und verwöhnt die Einkäufer mit Leckereien sowie einigen Besonderheiten.