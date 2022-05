Daniela Stöppel aus Mastholte ist nun Bestmeisterin

Rietberg-Mastholte (eph) - Daniela Stöppel, Mitarbeiterin im Mastholter Friseursalon „Niermanns Schnittstelle“, darf sich ab sofort Bestmeisterin nennen. Der Grund dafür ist ein überdurchschnittlich erfolgreicher Besuch der Meisterschule. Von 47 Absolventen der Friseurakademie Dortmund hat die 39-Jährige nach fünfmonatigem Studium in Theorie und Praxis das beste Prüfungsergebnis hingelegt.

Urkunde von der Handwerkskammer

Zwei Tage lang musste sie zeigen, was sie praktisch drauf hat. „Unter anderem ging es darum, ein Hochzeitspaar zu frisieren“, berichtet Stöppel. Anschließend erfolgte eine viertägige theoretische Prüfung. Am letzten Tag stand sie vor der Herausforderung, ihre Eignung als Ausbilderin unter Beweis zu stellen. Danach stand fest: Kein anderer Prüfling war so sattelfest in diesem Beruf wie Daniela Stöppel. Für ihr hervorragendes Abschneiden erhielt sie von der Handwerkskammer Dortmund eine Urkunde und ein Geschenkpaket. Chef Christian Niermann und das Team der „Schnittstelle“ gratulierten mit einem dicken Blumenstrauß.

Zum Bedauern aller Absolventen musste die Meisterfeier coronabedingt ausfallen. Dafür rückte jüngst ein Filmteam aus Dortmund in Mastholte an, um ein Porträt von Daniela Stöppel zu drehen. Dies wurde anschließend allen Lehrgangsteilnehmern im Rahmen einer Online-Abschlussveranstaltung vorgeführt. Gelernt hat Daniela Stöppel das Friseurhandwerk in einem Salon in Lippstadt. Diesem blieb sie mehr als 20 Jahre treu und absolvierte mehrere Fortbildungen - unter anderem zur Make-up-Expertin. Seit März 2021 gehört sie zum Team der „Schnittstelle“.