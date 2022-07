Diversität ist in Mastholter Kita selbstverständlich

Detlef Müller, Geschäftsführer des Trägers Katholische Kindertageseinrichtungen (v. l.), startete seine Reise durch alle 64 Kitas in St. Jakobus Mastholte. Dort überreichte er zwei Bilderbücher zum Thema Toleranz und Vielfalt sowie Buntstifte an Erzieher Lukas Brokherm, Leiterin Angelika Kirchhoff und die Steppkes Barbara, Debora und Ekrem.

Rietberg-Mastholte (gl) - Als der Geschäftsführer des Gemeindeverbands Katholische Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe, Detlef Müller, eine Dokumentation gesehen hat, in der sich mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche als queer outen, war er schockiert. Schockiert darüber, welches Leid diese Menschen erfahren haben, weil sie einerseits ihre Kirche lieben und anderseits nicht über ihre sexuelle Orientierung sprechen können aus Angst vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Daraus hat Müller für seine Einrichtungen – darunter die Kita St. Jakobus Mastholte – Konsequenzen gezogen.

Niemand soll diskriminiert werden

Zu der Dokumentation nahmen unter anderem zwei Bischöfe aus Aachen und Hamburg Stellung. „Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert, abgewertet oder kriminalisiert werden“, meinte dabei der Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser. Und sein Kollege Dr. Stefan Heße gab zu Protokoll, dass eine Kirche, in der man sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss, nach seinem Dafürhalten nicht im Sinne Jesu sein kann.

Müller sieht das genauso und hat an alle Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen eine Rundmail verschickt, in der er versichert, dass das Augenmerk der katholischen Kita-GmbH als Arbeitgeberin auch künftig darauf gerichtet werde, dass gute Bildungs-, Erziehungs- sowie Betreuungsarbeit geleistet wird. Bei der Beurteilung der Fähigkeiten käme es nicht auf die sexuelle Orientierung an.

„Mein Schatten ist pink“

Erzieher Lukas Brokherm aus der Kita St. Jakobus Mastholte hat dazu das Gespräch mit Müller gesucht und einen Beitrag in der Zeitung „KiTAZ“ unter der Überschrift „Vielfalt leben“ veröffentlicht. Zudem schreibt der 22-Jährige seine Bachelorarbeit zum Thema Familienkonstellationen und Rollenbilder.

Müller besucht nun bis zum Ende des Jahres alle 64 Kindertageseinrichtungen und überreicht dort jeweils zwei Bilderbücher mit den Titeln „Mein Schatten ist pink“ und „Das ist alles Familie“. Er möchte in diesem Rahmen auch das Thema Toleranz und Vielfalt in katholischen Kitas ansprechen. In St. Jakobus werde Diversität ganz selbstverständlich gelebt, heißt es in der Mitteilung. „Kinder sollten hautnah erleben, dass es Vielfalt gibt und diese durchaus normal ist“, meint Lukas Brokherm und Leiterin Angelika Kirchhoff nickt zustimmend.