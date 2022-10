Drachenfest steigt im Gartenschaupark Rietberg

Mit dem Drachenfest im Rietberger Gartenschaupark steht der letzte Höhepunkt der Sommersaison vor der Tür. Am Sonntag, 9. Oktober, können sich die Besucher von 11 bis 18 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Nicht fehlen darf dabei die feurige Show mit Fangdorn, dem Riesendrachen.

Letzter Höhepunkt der Sommersaison am Sonntag, 9. Oktober

Buntes Unterhaltungsprogramm

Fangdorn ist ein zehn Meter langes und fast drei Meter hohes Ungetüm und seit vielen Jahren die Hauptattraktion beim Drachenfest. „Viele tausend Kinder und Erwachsene haben bereits staunend zugesehen, wie Fangdorn Flammen gespien und Rauch aus seinen Nüstern geblasen hat, wenn er geschnauft, gebrüllt und geknurrt oder mit dem Dornenschanz gepeitscht, aber auch lieblich mit den Augen gezwinkert und mit den Flügeln geschlagen hat“, heißt es in der Ankündigung. Am Sonntag steht das imposante Fabelwesen gleich dreimal im Mittelpunkt: Die Shows in der Volksbank-Arena beginnen um 12, 14 und 16 Uhr.

Darüber hinaus erwarten die Besucher weitere Aktionen und Attraktionen im Parkteil Nord. Thomas Benirschke ist mit seiner Zaubertöpferscheibe mit von der Partie. Kinder können sich bei ihm als Nachwuchskünstler versuchen. Das Stelzentheater Olaf Leonhard schickt einen Feuerdrachen über das Gelände. Getobt werden darf auf der Bewegungsbaustelle des Familienzentrums der Stadt Rietberg. Die Mitarbeiterinnen des Grünen Klassenzimmers bieten eine Bastelaktion an, bei der herbstliche Drachen gestaltet werden können.

Eintritt im regulären Preis für den Park enthalten

Das Jugend-Rot-Kreuz betreut einen Stand, an dem Kürbisse bemalt werden, und bei der Jugend der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft wird Stockbrot gebacken. Darüber hinaus wird wieder die Drachenrutsche aufgebaut, auf der die Jungen und Mädchen in die Tiefe sausen können. Auch Stadtmaskottchen Rieti hat sein Kommen angekündigt und steht für Fotos zur Verfügung. Der Eintritt ist im regulären Preis für den Park enthalten. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Tageskarte, eigene Kinder haben freien Zutritt.