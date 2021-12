Drei Einsätze am Stück für Rietberger Feuerwehr

Langweilig ist es den Rettungskräften der Feuerwehr am Samstag in Rietberg und Mastholte nicht geworden. Sie bekamen reichlich Arbeit.

Rietberg (ei) - Gleich drei Mal musste am Samstagnachmittag der Löschzug Rietberg der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, zwei Mal der aus Mastholte.

Friedhofskapelle: Toilette steht in Flammen

Auf der Toilette auf dem Friedhof am Johannesweg brannte ein Behälter mit benutzten Papiertüchern, Am Niggenkamp in Mastholte die Küchenzeile in einer Senioren-Wohngemeinschaft. Diese Einsätze wurden gemeinsam abgearbeitet, schließlich musste noch eine Wohnungstür geöffnet werden, damit der Rettungsdienst zeitnah zum Patienten kam.

Zunächst waren gegen 15.50 Uhr beide Löschzüge zu dem Brand auf dem Rietberger Friedhof alarmiert worden. Nach Feuerwehrangaben brannte ein Mülleimer auf der öffentlichen Toilette. Das Feuer hatte auch schon auf dem darüber hängenden Spender zerstört.

Zwei Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus und konnten den Brand rasch löschen. Glücklicherweise hatte der Brand noch nicht die Dachkonstruktion erreicht, so dass der Schaden gering bleiben dürfte. Mitarbeiter des Bauhofes übernahmen dann von der Feuerwehr die Einsatzstelle um weitere Maßnahmen einzuleiten. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Anlage belüftet, um den schädlichen Brandrauch aus dem Gebäudeteil zu drücken.

Senioren-WG: Brennende Kaffeemaschine ruft Feuerwehr auf den Plan

Gut eine Stunde später, die Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich wieder eingerückt, kam die Meldung: „Menschenleben in Gefahr“! Sofort eilten beide Löschzüge in das Neubaugebiet nahe der Einmündung Rietberger Straße/ Haselhorststraße. In dem Haus einer Senioren-Wohngemeinschaft der Caritas war eine auf dem Herd stehende Kaffeemaschine im 2. Obergeschoss in Brand geraten. Dadurch kam es dann zu einer sehr starken Rauchentwicklung, die sich im Obergeschoss ausbreitete.

Durch die automatische Brandmeldeanlage wurde sofort Alarm ausgelöst, Pflegekräfte wurden durch den Alarm des Rauchmelders aufgeschreckt. Bei der Kreisleitstelle in Gütersloh wurde das Feuer bestätigt, so dass sofort Großalarm für die Löschzüge Rietberg und Mastholte ausgelöst wurde.

Die Pflegekräfte evakuierten eine weitere Bewohnerin, sie blieben unverletzt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch Rettungskräfte gerettet und durch den hinzugezogenen Notarzt aus Lippstadt versorgt. Er hatte sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Lippstädter Krankenhaus eingeliefert. Auch hier rüstete sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten aus und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Kaffeemaschine wurde ins Freie befördert, das Haus mit Hilfe eines Hochleistungslüfters gut durchgelüftet.

Wohnhaus: Hilflose Person dem Rettungsdienst übergeben

Wiederum knapp eine Stunde später, um 17.50 Uhr hielten sich die Einsatzkräfte des Löschzugs Rietberg noch am Gerätehaus am Torfweg auf. Diesmal wurden sie zu einer Türöffnung alarmiert. Hinter der Tür fanden sie eine hilflose Person, die zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben wurde.