DRK meldet ruhige Einsatzlage an Altweiber in Rietberg

Rietberg (gl) - Der Ortsverein Rietberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zieht eine positive Bilanz zum Einsatzgeschehen an Altweiber in der historischen Altstadt. Dieses sei verhältnismäßig ruhig ausgefallen, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe. Demnach haben die Aktiven das bereits in der Vergangenheit bewährte Einsatzkonzept wie geplant umgesetzt und auch die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe, den städtischen Ordnungsbehörden sowie der Polizei verlief gewohnt reibungslos. Die heimischen DRK-Kräfte wurden am Donnerstag von ihren Kameraden aus Augustdorf, Gütersloh, Halle, Herford, Herzebrock-Clarholz, Hüllhorst, Langenberg, Lippstadt, Minden, Verl und Versmold unterstützt. Für die Kommunikations- und Funktechnik holten sie erneut die Informations- und Kommunikationsgruppe des Kreises Gütersloh ins Boot.

Die medizinische Absicherung des närrischen Treibens gewährleisteten insgesamt 67 Aktive und zwei Notärzte. Sie leisteten 27-mal Hilfe, wobei vier der Patienten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. „Alle weiteren Verletzungen und Erkrankungen waren minder schwer und die Personen konnten nach einer Versorgung durch uns nach Hause beziehungsweise ins weitere Karnevalsgeschehen entlassen werden“, teilt das DRK mit. Unter den behandelten Jecken seien auch zwei alkoholisierte Personen gewesen.