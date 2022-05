Eichenprozessionsspinner in Rietberg sofort melden

Der Stadt ist bereits ein Befall mehrerer Bäume in Stadlers Wäldchen in Neuenkirchen gemeldet worden.

Rietberg (gl) - Wer mit ihren Brennhaaren in Berührung kommt, muss mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen: Die Rede ist von den Raupen des

Eichenprozessionsspinners

. Der Schmetterling breitet sich aus, wenn es wärmer wird. In Rietberg gibt es bereits den ersten Fall, wie es aus dem Rathaus heißt.

Demnach sind in Stadlers Wäldchen in Neuenkirchen mehrere Bäume betroffen. Weil sich die Grundschule in direkter Nachbarschaft befindet, bittet die Kommune um besondere Vorsicht in diesem Gebiet. Eine Fachfirma, die die Nester entfernt, sei bereits beauftragt worden. Wer im Stadtgebiet auf öffentlichen Flächen einen Befall mit dem Eichenprozessionsspinner entdeckt, sollte diesen umgehend der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr melden: 05244/986319 oder 05244/986328.