„Ein Ritterschlag“: Band Status Quo kommt nach Rietberg

Für gewöhnlich tritt die Kultband nur in großen Spielstätten auf: etwa in der Londoner Wembley-Arena oder in der Münchener Olympiahalle.

Rietberg (gl) - Status Quo kommt nach Rietberg – endlich. Nachdem das Rockfestival-Special mit der britischen Kultband, das ursprünglich für 2020 geplant war, coronabedingt mehrfach verschoben werden musste, steht jetzt der Nachholtermin fest. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Rietberger Cultura. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft, es gibt aber eine Warteliste.

Aufregung weicht langsam der Vorfreude

Initiator Michael Beckhoff aus Verl und das Team vom Verein Rietberg Kulturig freuen sich, dass das seit langer Zeit geplante Musikereignis endlich Realität wird. Die Cultura hat in den vergangenen Jahren so manchen bekannten Künstler gesehen. Beispielsweise waren BAP, Wincent Weiss und Fury in the Slaughterhouse schon da. Dennoch ist dieses Konzert für Kulturig etwas ganz Besonderes: Schließlich ist es mehr als außergewöhnlich, dass eine Band wie Status Quo, die weltweit für ihre Rockmusik bekannt ist, in der kleinen Emsstadt Rietberg Halt macht.

Bereits im Sommer hat die Gruppe ihre „Out Out Quoing Tour 2022“ begonnen und reist seitdem um die Welt. Im weiteren Verlauf stehen neben Auftritten in London (Wembley-Arena) und Glasgow noch die großen Hallen in Deutschland auf dem Tourneeplan: Die Olympiahalle in München, die Jahrhunderthalle in Frankfurt oder die Max-Schmeling-Halle in Berlin. „In dieser Aufzählung liest sich die Cultura schon sehr gut“, bemerkt Kulturig- Vorsitzender Johannes Wiethoff mit einem Augenzwinkern. „Wir sind schon mächtig stolz und freuen uns darauf, dass es bald losgeht.“

Vorher liegt aber noch einiges an Arbeit vor dem Team aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern, denn eine Produktion dieser Größe war bisher schlichtweg noch nie in Rietberg zu Gast. Die Band, die Tour-Crew und die Techniker vor Ort sind zusammen mehr als 30 Personen.

Eine logistische Herausforderung

Auch die Fahrzeuglogistik ist eine kleine Herausforderung: Die Produktion wird mit zwei großen Nightlinern, das sind Reisebusse mit Schlafabteilen, und zwei Sattelzügen in Rietberg anrollen. Da kann man sich vorstellen, dass es in der gemütlichen Cultura schon mal eng werden kann.

„In Zusammenarbeit mit der Firma Pradler Veranstaltungstechnik haben die Organisatoren gemeinsam mit dem Management der Band aber passgenaue Lösungen erarbeitet, sodass die Produktion mit den Verhältnissen arbeiten kann und die Fans eine außerordentliche Show in dieser einmaligen Location erleben dürfen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Kulturig. „Es ist sicherlich ein Experiment, das wir hier vorhaben, aber wenn alles klappt, hoffen wir darauf, auch in Zukunft in dieser Liga mitspielen zu dürfen und weiter große Namen nach Rietberg locken zu können“, sagt Wiethoff.

Aber wie ist es überhaupt zu dem Status-Quo-Konzert in Rietberg gekommen? „Die Band hat seinerzeit die Cultura wegen der besonderen Atmosphäre mit in ihre Planungen aufgenommen und ist auf uns zugekommen. Das ist alles andere als selbstverständlich und ein Ritterschlag für die Location und die Organisation vor Ort“, sagt Johannes Wiethoff.

Alle Tickets sind weiterhin gültig

Nun freut sich das Organisationsteam mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern auf erstklassige Rockmusik und die großen Hits wie „Whatever You Want“ oder selbstverständlich „Rockin’ All Over The World“.

Alle, die Tickets für das abgesagte Konzert der „Backbone Tour“ am 24. Oktober 2020 oder am 23. März 2022 erworben und diese behalten haben, können mit ihrem Ticket am 17. November in die Cultura kommen. Die ausgegebenen Tickets bleiben gültig. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft und es sind keine Karten mehr im freien Verkauf erhältlich. Wer noch Tickets für die Show haben möchte, kann allerdings auf Rückläufer hoffen und sich per Mail an [email protected] auf eine Warteliste setzen lassen.