Einbruch in Einfamilienhaus Am Bahnhof in Rietberg

Rietberg (gl) - Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Am Bahnhof in Rietberg hat am Montag, 8 Uhr, einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Geräusche aus dem Erdgeschoss hatten den Bewohner aufmerksam werden lassen. Der ungebetene Gast war durch die Terrassentür hineingekommen und war dabei, das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen, als er von dem Bewohner gestört wurde und die Flucht antrat. Der Gesuchte ist zwischen 30 und 35 Jahren alt, schlank und soll auffällige Hautrötungen sowie Pickelmale im Gesicht gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und eine weiße Basecap. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.