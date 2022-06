Einbruch in Einfamilienhaus am Sperberweg in Varensell

Am Samstag gegen 6.40 Uhr ist ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Sperberweg in Varensell durch Geräusche geweckt worden. Als er der Sache nachging, traf er im Flur des Eingangsbereichs auf einen Mann.

Rietberg-Varensell (gl) - Am Samstag gegen 6.40 Uhr ist ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Sperberweg in Varensell durch Geräusche geweckt worden. Als er der Sache nachging, traf er im Flur des Eingangsbereichs auf einen Mann. Der Ertappte nahm Reißaus und verschwand zu Fuß Richtung Neuenkirchen. Er war nach bisherigen Erkenntnissen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude gelangt und hatte, bevor er gestört wurde, aus der Küche ein Portemonnaie mit Bargeld, Schlüsseln, diversen Karten sowie Ausweisdokumenten entwendet.

Beschrieben wird der Einbrecher wie folgt: etwa 40 Jahre alt. 1,70 bis 1,80 Meter groß, osteuropäische Herkunft, athletische Figur und dunkelblonde, kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Jogginghose, einen grauen Pullover und einen schwarzen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.