Einbrüche in Bokel und Varensell - Polizei sucht Zeugen

Rietberg (gl) - Kriminelle sind zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, in ein frei stehendes Haus an der Kirchstraße in Bokel eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen sie mit einem Stein ein Fenster ein, um in die Wohnräume zu gelangen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 2.55 Uhr am Bicksweg in Varensell. Dort wurden die Bewohner auf ungewöhnliche Geräusche in ihrem Haus aufmerksam. Als sie das Licht anschalteten, sahen sie, wie eine männliche Person fluchtartig die Immobilie verließ. Er war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und lief in Richtung Hauptstraße davon. Sein Diebesgut: Geldbörsen, Bargeld, eine Sonnenbrille und ein Laptop. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Diensstelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.