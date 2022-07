Emsbräustübchen in Rietberg lädt zum Kaffeeklatsch

Rietberg (gl) - Eine Kaffeerunde in besonderer Atmosphäre verbringen und es sich einen Nachmittag lang bei Torte und anderen Leckereien gut gehen lassen: Das möchte ein neues Angebot mit dem Namen „Aber bitte mit Sahne! Kaffeeklatsch im Emsbräustübchen“ ermöglichen. Ab sofort können die Treffen in der Schaubrauerei

im Gartenschaupark

gebucht werden.

Gruppen mit bis zu etwa 25 Personen möglich

Das Programm wird von den Mitarbeiterinnen der Touristikinformation organisiert, die auch die Anmeldungen entgegennehmen. Vor Ort empfangen werden die Gäste von den Aktiven, die sich ebenfalls um die Teilnehmer der Erlebnisführung „Leidenschaft für Gerstensaft“ kümmern. Gruppen mit bis zu etwa 25 Personen können es sich schmecken lassen – die Zeiten sind im Nachmittag individuell buchbar.

„Vorrangig soll der Kaffeeklatsch unter der Woche laufen, am Wochenende nur, wenn wir Kapazitäten haben und keine andere Veranstaltung im Emsbräustübchen ansteht“, erklärt Lisa Jephcote, Teamleiterin der Touristikinformation. Sie erläutert auch, wie so ein Kaffeeklatsch-Nachmittag abläuft: „Zunächst gibt es eine kleine Einführung zur Entstehung der Schaubrauerei und einen Einblick in den Bierbrauprozess. Danach darf geschlemmt werden.“ Dabei kooperiere man mit Silkes Zuckerwerkstatt aus Varensell, die die Torten liefert. „Silke Berenbrink hat ein vielfältiges Tortenangebot im Repertoire und tischt gern saisonal passende Köstlichkeiten auf“, heißt es in der Pressemitteilung der Gartenschaupark-GmbH.

„Nachmittag soll unterhaltsam und abwechslungsreich sein“

Wenn gewünscht, geben die Gastgeberinnen Anja Rodenbeck, Marlies Martinschledde, Karin Hökenschnieder, Heike Bökamp, Sonja Hemmersmeier und Susanne Brüggenthies noch einige launige Bierfakten zum Besten oder stimmen ein passendes Liedchen an. Lisa Jephcote: „Der Nachmittag soll unterhaltsam und abwechslungsreich sein, ein bisschen mit Pfiff. Und am Ende gibt’s natürlich auch noch ein Bierchen.“ Torten, Kaffee, Bier und nette Unterhaltung sind im Preis von 13,90 Euro pro Person inbegriffen, auch der Eintritt in den Gartenschaupark ist inkludiert. Jeder Kaffee-Nachmittag dauert etwa zwei Stunden. Genaue Zeiten sind individuell absprechbar.

„Unser Kaffeeklatsch kann auch mit anderen Angeboten im Gartenschaupark kombiniert werden, zum Beispiel mit einer Fahrt im Rieti-Express oder einer Führung“, zeigt Lisa Jephcote weitere Möglichkeiten auf, einen außergewöhnlichen Nachmittag zu verbringen. Das Angebot „Aber bitte mit Sahne! Kaffeeklatsch im Emsbräustübchen“ ist über die Touristikinformation an der Rathausstraße buchbar, 05244/986100 oder E-Mail an tourismus@stadt-rietberg.de.