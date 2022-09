Energiekrise bedeutet Aus für Rietberger Nachtlichter

Die Rietberger Nachtlichter, die in der Zeit vom 28. Oktober bis zum 1. November den historischen Stadtkern erleuchten sollten, fallen aus. Wie es aus dem Rathaus heißt, macht die aktuelle Energiekrise und die damit verbundene Energieeinsparverordnung die Absage notwendig.

Rietberg (gl) - Die Rietberger Nachtlichter, die in der Zeit vom 28. Oktober bis zum 1. November den historischen Stadtkern erleuchten sollten, fallen aus. Wie es aus dem Rathaus heißt, macht die aktuelle Energiekrise und die damit verbundene Energieeinsparverordnung die Absage notwendig.

Kosten in Höhe von geschätzten 75.000 Euro

Demnach hatte es eigentlich eine besondere Ausgabe der Nachtlichter werden sollen - eine Sonderedition „Auf den Spuren des Grafen“ anlässlich des 200 Jahre zurückliegenden Verkaufs der Grafschaft Rietberg. Fünf Tage lang sollte die Altstadt auf außergewöhnliche Art und Weise illuminiert werden, dies mit entsprechendem Rundgang und Themenführungen, mit Videoprojektion an den Fassaden der Klosterkirche, des Heimathauses und des Alten Gerichts und mit Lichtinstallation samt musikalischer Umrahmung am Rathaus. Das Konzept dazu sei längst fertig ausgearbeitet gewesen, der Aufsichtsrat der Stadtmarketing Rietberg GmbH habe die Kosten in Höhe von geschätzten 75.000 Euro bereits genehmigt.

Eben diesem Gremium schlug Stadtmarketing-Geschäftsführer Johannes Wiethoff indes in der vergangenen Woche vor, den Beschluss zurückzunehmen und die Nachtlichter auszusetzen. „Angesichts der aktuellen Lage rund um die Energiekrise können wir es nicht verantworten, eine Veranstaltung wie diese auf die Beine zu stellen. Schade, auch, weil wir schon viel Arbeit investiert haben. Aber da wir alle Energie sparen müssen, können die Nachtlichter in diesem Jahr nicht stattfinden“, wird Wiethoff zitiert. Er hoffe aber, dass eine solche oder ähnliche Veranstaltung mit Beleuchtung in der Zukunft wieder möglich werde – immerhin seien die Nachtlichter auch immer ein Highlight im Rietberger Veranstaltungsreigen gewesen und von der Bevölkerung gut angenommen worden.