Exhibitionist zeigt sich am Mastholter See

Rietberg-Mastholte (gl) - Zeugen sind am Sonntag um 11.45 Uhr auf einen Exhibitionisten am Mastholter See im Bereich des Zugangs zur Stukemeyerstraße aufmerksam geworden. Der Mann zeigte sich einer Passantin gegenüber in schamverletzender Weise. Er soll etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt sein.

Zum Tatzeitpunkt hatte er gelbblondes, lichtes und zu einer Igelfrisur gestyltes Haar. Er ist eher stämmig, rauchte, trug eine graue Jogginghose sowie einen Pullover und war mit einem Fahrrad unterwegs. Am Gepäckträger waren zwei Seitentaschen befestigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen und verweist darauf, dass bereits im März in dem Bereich ein ähnlich beschriebener Exhibitionist gesichtet worden war. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.