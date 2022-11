Fahrer eingenickt: Auto prallt in Varensell gegen Baum

Rietberg-Varensell (ei) - Schwer verletzt worden sind am Dienstag um kurz nach 5 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin. Der Seat Ibiza prallte auf der Gütersloher Straße in Varensell gegen einen Baum. Der Mann erklärte gegenüber den Polizeibeamten an der Unfallstelle, dass er am Steuer kurz eingenickt sei.

Unfall ereignet sich kurz hinter der Zufahrt zum Golfplatz

Um 5.03 Uhr befährt der 22-jährige Rietberger mit einem Seat Ibiza die Gütersloher Straße aus Richtung Gütersloh kommend in Richtung Neuenkirchen. Im Fahrzeug befindet sich außer ihm eine 20-jährige Beifahrerin aus Rietberg. Kurz nachdem das Auto die Zufahrt zum Golfplatz Varensell passiert hatte, nickt der Fahrer offenbar ein. Der weiße Pkw gerät ausgangs der leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum.

Vorbeikommende Autofahrer alarmieren Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei. „Wir sind zu einem Unfall mit einem brennenden Pkw gerufen worden“, berichtet Neuenkirchens Löschzugführer Michael Schnatmann nach der ersten Erkundung. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte haben die beiden Insassen das Fahrzeug bereits verlassen, so dass der ebenfalls alarmierte Löschzug Rietberg wieder einrücken kann.

Die beiden jungen Erwachsenen werden in den aus Verl und Gütersloh herbeigeeilten Rettungswagen von den Notärzten aus Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh behandelt, ehe sie anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da die Atemluft des 22-jährigen Fahrzeugführers nach Alkohol riecht, wird ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird von den Beamten sichergestellt.

9000 Euro Sachschaden: Seat ist nicht mehr fahrbreit

Der Seat ist nicht mehr fahrbereit und wird durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Straße komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt 9000 Euro.